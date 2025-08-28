Napoli, città senza controllo: massacrato da babygang a Fuorigrotta dopo aver soccorso un ragazzo

Condividi

Visite: 250

47 Visite

Quella che doveva essere una tranquilla serata in famiglia si è trasformata in un incubo, l’ennesimo episodio che solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza a Napoli. È accaduto martedì 26 agosto, intorno alle 23, nel quartiere Fuorigrotta, a due passi da un commissariato di polizia e in una zona altamente frequentata. Raffaele Di Giacomo, 47 anni, ingegnere residente a Milano, è stato aggredito brutalmente da un gruppo di giovanissimi solo per aver tentato di aiutare uno di loro, caduto da uno scooter.

«Ero tornato a Napoli solo per vedere la mia famiglia – racconta Raffaele dal letto dell’ospedale Cardarelli –. Sono stato aggredito per aver cercato di aiutare un ragazzo in difficoltà. Un gesto che, altrove, sarebbe stato accolto con gratitudine. Qui, invece, è stato il pretesto per essere massacrato».

L’uomo si trovava nel quartiere Fuorigrotta, in via Giulio Cesare, poco dopo il commissariato di polizia e a poca distanza dal McDonald’s. Una zona che dovrebbe essere relativamente sicura, ma che evidentemente sfugge ormai da tempo a qualsiasi forma di controllo.

Una città in mano a baby gang

Di Giacomo aveva appena accompagnato la madre a casa, dopo una cena in pizzeria a Bagnoli insieme alla famiglia. Un’ultima serata prima di tornare a Milano, dove vive e lavora. «Mai avrei immaginato di dover finire in ospedale – racconta – solo per un gesto di umanità».

La dinamica dell’aggressione è tanto assurda quanto preoccupante. Dopo aver assistito alla caduta di un giovane da uno scooter, Di Giacomo si è avvicinato per offrire aiuto. Ma in pochi istanti è stato accerchiato e pestato da un gruppo di coetanei del ragazzo, che hanno reagito con una violenza cieca e immotivata.

Sicurezza sempre più un miraggio

Questo episodio, l’ennesimo in una lunga scia di violenze urbane, pone seri dubbi sulla capacità delle istituzioni locali di garantire la sicurezza dei cittadini – e persino dei turisti. L’aggressione è avvenuta in una zona centrale, a un orario tutt’altro che insolito, e a due passi dalle forze dell’ordine. Eppure nessuno è intervenuto.

Napoli continua a pagare un prezzo altissimo per l’assenza di presidi efficaci sul territorio, mentre le cosiddette “baby gang” si sentono sempre più impunite. La città che dovrebbe accogliere, sorprendere, emozionare, sta diventando teatro di episodi di violenza che fanno paura, soprattutto a chi ha lasciato Napoli con la speranza di un futuro più sicuro altrove.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti