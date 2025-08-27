L’annuncio di Valditara: “Confermeremo il 50% degli insegnati di sostegno precari”

Condividi

«Vi do un dato che poi comunicheremo in conferenza stampa nei prossimi giorni: quasi il 50% degli insegnanti di sostegno precari saranno confermati, garantendo una straordinaria continuità didattica che la scuola italiana non ha mai avuto prima». Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo al Meeting di Rimini, nel panel “I giovani e la sfida della formazione”, sottolineando che, «laddove si fosse instaurato un buon rapporto educativo e umano fra il giovane e l’insegnante», le famiglie avranno la possibilità di chiederne la conferma.

Valditara: «Confermeremo il 50% degli insegnati di sostegno precari»

Si tratta, ha rivendicato il ministro, di «un grande, grande passo avanti. Non a caso ostacolato da chi non crede nella personalizzazione: ricorsi su ricorsi per fortuna bocciati dalla giustizia amministrativa». Il ministro è quindi tornato su un concetto che gli è caro e che alla base dei suoi indirizzi. «A cosa serve la scuola? A valorizzare i talenti di ogni giovane, a mettere al centro la sua persona», ha risposto, aggiungendo che, sulla base di un recente sondaggio, «i giovani mettono al primo posto i diritti, la libertà, il vivere bene e tra gli ultimi posti il lavoro».

I giovani e l’avversione al lavoro: «Dobbiamo far riscoprire la bellezza dell’impegno»

«Non è bello che considerino il lavoro come un qualcosa da non mettere al centro delle proprie aspirazioni. Dobbiamo aiutare i giovani a riscoprire la bellezza del lavoro, l’importanza dell’impegno e della fatica, la centralità del lavoro per valorizzare la persona», ha detto il ministro. «Una scuola che non sa educare anche al lavoro, che non dà gli strumenti per realizzarsi professionalmente, fa soltanto la metà del suo lavoro», ha aggiunto il ministro, sottolineando che «la riforma del 4+2 ritengo debba diventare ordinamentale».

I risultati contro la dispersione scolastica, anche grazie al decreto Caivano

«Un Paese non può dirsi civile fintanto che molti ragazzi abbandonano l’obbligo scolastico», ha chiarito Valditara. Poi, citando i risultati Invalsi e parlando di dispersione scolastica, ha sottolineato che «abbiamo già superato il target prefissato dall’Ue per il 2030, siamo all’8,3%, con un crollo della dispersione esplicita». «In questo – ha proseguito – un ruolo importante lo ha svolto il decreto Caivano. Abbiamo recuperato migliaia di giovani che in passato non andavano più a scuola». Poi la conferma di una misura adottata per favorire l’inclusività dei ragazzi stranieri: l’assunzione di mille docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano a chi non è madrelingua.













