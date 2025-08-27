Quarto, 18enne accoltellato in strada: arrestato un 15enne

Condividi

Attimi di paura in corso Italia, a Pozzuoli, dove i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti per un’aggressione ai danni di un 18enne, accoltellato durante una lite.

Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Immediato l’intervento dei militari, che hanno identificato e arrestato l’aggressore: si tratta di un 15enne di Quarto, ora ristretto presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Il ragazzo è accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma bianca. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e il movente dell’aggressione.













