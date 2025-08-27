Condannata la cognata di Impagnatiello. Comprò l’auto del femminicida per evitargli il risarcimento alla famiglia della vittima

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 0
1 Visite

La cognata di Alessandro Impagnatiello, ossia la moglie del fratello dell’ex barman che ha ucciso nel maggio del 2023 la fidanzata incinta di sette mesi Giulia Tramontano, è stata condannata dal Tribunale civile di Milano a risarcire, con circa 25mila euro, i familiari della vittima.

Proprio alla cognata di Impagnatiello, un paio di mesi dopo il delitto, fu venduta e intestata l’auto del femminicida nel tentativo di far apparire l’uomo nullatenente ed evitargli così di pagare il risarcimento alla famiglia della vittima.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore