Condannata la cognata di Impagnatiello. Comprò l’auto del femminicida per evitargli il risarcimento alla famiglia della vittima

La cognata di Alessandro Impagnatiello, ossia la moglie del fratello dell’ex barman che ha ucciso nel maggio del 2023 la fidanzata incinta di sette mesi Giulia Tramontano, è stata condannata dal Tribunale civile di Milano a risarcire, con circa 25mila euro, i familiari della vittima.
Proprio alla cognata di Impagnatiello, un paio di mesi dopo il delitto, fu venduta e intestata l'auto del femminicida nel tentativo di far apparire l'uomo nullatenente ed evitargli così di pagare il risarcimento alla famiglia della vittima.