Napoli, Conte: “Due scudetti consecutivi? Difficile, ma ci proveremo”

Interessante e lunga intervista di Antonio Conte a Sportmediaset a 48 ore dall’esordio in campionato contro il Sassuolo. L’occhio dell’allenatore del Napoli, però, si allunga sulle prospettive per la stagione e sul mercato ancora da completare. La chiacchierata inizia con una suggestione: se conte dovesse bissare il successo dello scorso anno, sarebbe il primo tecnico a vincere due Scudetti con gli azzurri: “Già il fatto che uno potrebbe essere il primo allenatore a vincere due scudetti col Napoli vuol dire che prima non c’è mai stato nessuno, quindi questo fa già capire la difficoltà di fare questa cosa e dobbiamo stare belli calmi. È un obiettivo molto difficile, vedremo cosa accadrà quest’anno. Stiamo belli calmi, voliamo basso e facciamo parlare gli altri. Noi dobbiamo fare i fatti”.

Sulla possibilità di partire favoristi Conte si esibisce in un dribling da fantasista: “Non penso che debba essere io a rispondere a questa domanda, sono gli esperti a fare le griglie e diranno se siamo completi o meno. Nel precampionato tutti dicono di aver lavorato bene. Ora dobbiamo portare tutto sul campo. Non mi interessa chi sono gli avversari. L’importante è che gli altri possano vedere il Napoli come un avversario nella lotta per lo scudetto. Poi, sui singoli: “De Bruyne ha capito subito la differenza che c’è tra il Napoli e il Manchester. È stato molto umile, attento e si è calato alla perfezione nell’ambiente. Lucca se è stato preso è perché speriamo che possa aiutare la squadra. L’abbiamo preso per farlo crescere dietro a Lukaku e vedremo quanto tempo ci vorrà e quanto ci saprà dare”.

 

