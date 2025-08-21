Napoli, Conte: “Due scudetti consecutivi? Difficile, ma ci proveremo”

Interessante e lunga intervista di Antonio Conte a Sportmediaset a 48 ore dall’esordio in campionato contro il Sassuolo. L’occhio dell’allenatore del Napoli, però, si allunga sulle prospettive per la stagione e sul mercato ancora da completare. La chiacchierata inizia con una suggestione: se conte dovesse bissare il successo dello scorso anno, sarebbe il primo tecnico a vincere due Scudetti con gli azzurri: “Già il fatto che uno potrebbe essere il primo allenatore a vincere due scudetti col Napoli vuol dire che prima non c’è mai stato nessuno, quindi questo fa già capire la difficoltà di fare questa cosa e dobbiamo stare belli calmi. È un obiettivo molto difficile, vedremo cosa accadrà quest’anno. Stiamo belli calmi, voliamo basso e facciamo parlare gli altri. Noi dobbiamo fare i fatti”.
