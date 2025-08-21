Napoli, Conte: “Due scudetti consecutivi? Difficile, ma ci proveremo”

Sulla possibilità di partire favoristi Conte si esibisce in un dribling da fantasista: “Non penso che debba essere io a rispondere a questa domanda, sono gli esperti a fare le griglie e diranno se siamo completi o meno. Nel precampionato tutti dicono di aver lavorato bene. Ora dobbiamo portare tutto sul campo. Non mi interessa chi sono gli avversari. L’importante è che gli altri possano vedere il Napoli come un avversario nella lotta per lo scudetto. Poi, sui singoli: “De Bruyne ha capito subito la differenza che c’è tra il Napoli e il Manchester. È stato molto umile, attento e si è calato alla perfezione nell’ambiente. Lucca se è stato preso è perché speriamo che possa aiutare la squadra. L’abbiamo preso per farlo crescere dietro a Lukaku e vedremo quanto tempo ci vorrà e quanto ci saprà dare”.