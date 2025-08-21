Regionali, la partita si complica: Veneto e Campania spaccano le coalizioni

La scena politica estiva in Italia è segnata da incertezze e tensioni tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra. Le coalizioni si muovono a fatica, lacerate da scontri interni, alleati ingombranti e vertici inconcludenti, mentre cresce l’insofferenza dei rispettivi partiti nazionali.

Veneto: Zaia agita il centrodestra

Nel centrodestra, il rebus per le Regionali in Veneto ruota attorno alla candidatura del leghista Alberto Stefani. Ma a preoccupare Fratelli d’Italia e Forza Italia è soprattutto il possibile ritorno della “Lista Zaia”, sostenuta da Salvini, che nel 2020 raccolse il 44,6% dei voti, penalizzando i partiti tradizionali. Il centrodestra resta bloccato: si valutano tutte le opzioni, inclusa la corsa solitaria della Lega.

Campania: Carfagna in pole, ma è sfida aperta

In Campania, il centrosinistra resta appeso alla candidatura incerta di Roberto Fico, mentre il centrodestra si muove tra vari nomi. Un sondaggio di Piepoli indica Mara Carfagna come la figura più apprezzata dagli elettori, spingendo Maurizio Lupi (Noi Moderati) a promuoverla come candidata ideale. Ma l’unità resta lontana.