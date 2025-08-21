Qualiano, 19enne travolto da un’auto pirata: si cerca una Yaris blu

Condividi

Stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro il 19enne di Qualiano rimasto vittima, nel tardo pomeriggio di ieri, di un incidente stradale in via Santa Maria a Cubito, a pochi metri da piazza Rosselli. Il giovane è stato investito da un’auto pirata, una Toyota Yaris di colore blu, il cui conducente è poi fuggito senza prestare soccorso.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo – che indossava regolarmente il casco – era in sella al suo scooter e viaggiava in direzione del centro cittadino. Durante una manovra di sorpasso, sarebbe stato urtato frontalmente dal veicolo proveniente dal senso opposto. A seguito dell’impatto, il 19enne è finito sull’asfalto mentre l’auto si è allontanata rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

I primi a intervenire per soccorrere il giovane sarebbero stati alcuni clienti e dipendenti di un supermercato situato nei pressi di una stazione di servizio. Nonostante fosse stordito e ferito, il ragazzo è riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I medici gli hanno riscontrato escoriazioni e lesioni superficiali, dimettendolo con una prognosi di 7 giorni. Nei prossimi giorni dovrà comunque sottoporsi ad ulteriori accertamenti per escludere la presenza di fratture.

A lanciare un appello è stata la madre del giovane, che su Facebook ha scritto: «Chiedo una mano alla gente del posto per trovare quest’auto e passarmi il numero di targa. Mio figlio non riesce a muovere gambe e braccia». La notizia è sta lanciata dal Mattino.













