Segnalazione disciplinare del Gip di Chieti contro l’avvocato Niola: solidarietà dalla Camera Penale di Napoli Nord

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Napoli Nord si è riunito d’urgenza, su richiesta dell’avvocato Isidoro Niola, per discutere una segnalazione a suo carico inviata dal Gip di Chieti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli.

La vicenda nasce da un’istanza presentata dall’avvocato Niola, in cui chiedeva la dichiarazione di scadenza dei termini di custodia cautelare per il proprio assistito, in relazione a uno specifico capo d’accusa. Il Gip ha respinto la richiesta, giudicandola “ellittica e parziale” e sostenendo che fosse formulata in modo da “indurre capziosamente in errore” il giudice. Per questo motivo, ha trasmesso l’istanza e il provvedimento di rigetto al Consiglio di Disciplina.

La Camera Penale di Napoli Nord ha espresso piena solidarietà all’avvocato Niola, definendo la segnalazione “una grave e inaccettabile lesione al diritto di difesa”. Il Consiglio ha evidenziato come non sia stata indicata alcuna norma deontologica violata e ha denunciato il rischio di un uso improprio degli strumenti disciplinari contro l’attività difensiva.

L’avvocato Niola, dal canto suo, ha ribadito di aver agito nel pieno rispetto della legge e si è detto fiducioso sull’esito della vicenda.













