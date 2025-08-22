Bambina si sporge dal balcone e precipita dal quinto piano: è grave

Visite: 585

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno scortato l’ambulanza accorsa sul posto fino al pronto soccorso dell’ospedale, dove la bambina è stata ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

I carabinieri hanno informato il magistrato di turno alla Procura della Repubblica ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto é accaduto. Secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, la bambina si trovava in casa con i genitori ed è precipitata dal balcone perché si é sporta troppo.