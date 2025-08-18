Casalnuovo. “Caso Pelliccia, MIS: ‘Strategie furbesche e solito malgoverno'”

Condividi

Sull’argomento il Responsabile di Napoli – Nord del Movimento Idea Sociale Scotto di Minico Alessandro ha dichiarato:

“A pochi mesi dalla fine naturale del mandato il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, viene machiavellicamente sfiduciato dalla sua stessa maggioranza in coincidenza, guarda caso, con le imminenti elezioni regionali alle quali il Pelliccia si candida a consigliere.

Il tutto deriva formalmente da un presunto contenzioso tra Pelliccia e Sapna, società pubblica che gestisce lo smaltimento dei rifiuti per conto della Città Metropolitana in cui Pelliccia è componente.

A differenza di altri sindaci, Pelliccia ha scelto di non rassegnare le dimissioni lasciando mano libera al suo consiglio per la sua rimozione, gestendo, quindi, l’amministrazione fino alla fine della consiliatura. È necessario riflettere su queste strategie furbesche e sugli elementi che si candidano alle elezioni o come sindaci o come consiglieri nelle solite liste consiliari, continuando i decenni di malgoverno e di abbandono del nostro Paese.”

Casalnuovo, 18 agosto 2025.

