LUKAKU, BRUTTA TEGOLA PER CONTE: FERMO PER ALCUNI MESI

Il Napoli perde Romelu Lukaku. L’attaccante era stato costretto a lasciare il campo nel corso dell’incontro amichevole con l’Olympiacos, disputato il 14 agosto a Castel di Sangro, dove le condizioni del giocatore non avevano inizialmente destato troppe preoccupazioni. Poi, la necessità per l’ex Inter di sottopori agli esami e l’allarme per uno stop più lungo del previsto. Esami che hanno rilevato “una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra” i cui tempi di recupero potrebbero prolungarsi fino a dicembre. Una vera e prorpria tegola per Antonio Conte – che lunedì 18 attende inoltre di accogliere Miguel Gutierrez prossimo alla firma – impegnato a preparare l’esordio in campionato contro il Sassuolo in programma sabato 23 agosto al Mapei Stadium. L’esito degli accertamenti chiama inoltre la dirigenza partenopea a intervenire sul mercato per non lasciare scoperto il reparto offensivo, che dopo le partenze di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone può contare solo sull’ex Udinese Lorenzo Lucca.













