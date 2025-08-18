Villaricca, tentato furto in casa del figlio di un imprenditore edile di Marano

Condividi

Visite: 897

43 Visite

Tentato furto in abitazione nei giorni scorsi ai danni del figlio di un noto imprenditore edile di Marano, anch’egli operante nel settore. Il fatto è avvenuto a Villaricca, dove l’uomo risiede con la famiglia.

I malviventi hanno cercato di introdursi all’interno della sua abitazione, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Gli autori del tentativo di furto sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei militari. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili e comprendere se si sia trattato di un’azione mirata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti