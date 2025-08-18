Villaricca, tentato furto in casa del figlio di un imprenditore edile di Marano

43 Visite
Tentato furto in abitazione nei giorni scorsi ai danni del figlio di un noto imprenditore edile di Marano, anch’egli operante nel settore. Il fatto è avvenuto a Villaricca, dove l’uomo risiede con la famiglia.
I malviventi hanno cercato di introdursi all’interno della sua abitazione, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.
I malviventi hanno cercato di introdursi all'interno della sua abitazione, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Gli autori del tentativo di furto sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo dei militari. Sono in corso le indagini per risalire all'identità dei responsabili e comprendere se si sia trattato di un'azione mirata.