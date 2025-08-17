Giugliano show in Coppa Italia: 4-1 alla Pianese e passaggio del turno. Ricordato Gargiulo prima del match

Condividi

Partenza col botto per il Giugliano, che al “De Cristofaro” travolge per 4-1 la Pianese nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Un successo netto e convincente per i tigrotti di mister Colavitto, che centrano il passaggio del turno al termine di una gara spettacolare, ricca di emozioni e colpi di scena.

Prima del fischio d’inizio, toccante il minuto di silenzio in memoria di Domenico Gargiulo, ex tecnico gialloblù scomparso nei giorni scorsi: un momento sentito, accolto con grande partecipazione da tutto lo stadio.

In campo, il Giugliano parte forte e mette subito le cose in chiaro: a segno Nepi, Njambe’, Balde e Prado, autentici protagonisti di una serata perfetta per il reparto offensivo. Per gli ospiti, gol della bandiera firmato da Bertini.

La squadra di Colavitto è apparsa già in buona condizione atletica, mostrando idee chiare e buona organizzazione. Ottima prova della difesa, attenta e solida per tutti i 90 minuti, e in gran spolvero gli attaccanti, capaci di finalizzare con freddezza le occasioni create.

Tra i singoli, brillano Caldore, Njambe’, Esposito e Laezza, veri pilastri della serata. Bene anche D’Agostino impiegato da mezzala: il giocatore ha fatto buone cose, mettendo in mostra spirito di sacrificio e grande voglia di incidere.

