Trump apre a Zelensky: “Presto incontro a tre”. Telefonato con i leader europei

A distanza di poche ore dalla fine del summit, il tycoon ha parlato a Fox News. All’emittente, durante l’intervista post-summit, Donald Trump ha riferito che l’incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky “arriverà molto presto” e che entrambi l’avrebbero pregato di “partecipare” ai lavori. Il ruolo che The Don si sta ricavando nella questione, dunque, non è più quello di parte in causa bensì di mediatore tra interessi opposti e confliggenti. “Voglio che la gente smetta di morire in Ucraina”, ha ribadito il presidente Usa affermando che anche Putin condivide questa considerazione dal momento che “ha parlato molto sinceramente del suo desiderio di mettere fine alla guerra in Ucraina”.

Una telefonata affollata

Alla chiamata di Trump a Zelensky si son affrettati a far sapere di aver preso parte pure Ursula von der Leyen, il presidente della Francia Emmanuel Macron, il cancelliere della Germania Friedrich Merz, il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il presidente della Polonia Karol Nawrocki, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, il Segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato Speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff. In linea anche la premier Giorgia Meloni.













Commenti