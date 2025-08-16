A Paupisi la 52esima della Sagra del Cecatiello

Condividi

Visite: 15

31 Visite

Al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada di fine agosto un ricco menù e sua maestà, Re Cecatiello

Il Festival dei Sapori di Paupisi – Sagra del Cecatiello – arrivato quest’anno alla sua 52a edizione ed in programma dal

28 al 31 agosto, è uno degli eventi enogastronomici più importanti e conosciuti della Regione Campania che si tiene

l’ultima settimana di agosto. La Sagra del Cecatiello nel 2023 ha ricevuto il marchio “Sagra di Qualità” dall’Unione

Nazionale Pro Loco d’Italia. Inoltre il Cecatiello Paupisano nel 2024 è diventato un prodotto agroalimentare

tradizionale (PAT). Rinomato per la dovizia del suo menù, per la scelta dei prodotti freschi cucinati al momento e a

vista, per l’ottimo olio extravergine di oliva utilizzato nelle cucine e l’abbondanza dei vini Aglianico e Falanghina delle

terre Paupisane, si propone al visitatore ogni anno migliorato sotto il punto di vista dell’accoglienza. Il tutto con quasi

3000 posti a sedere e tre stand gastronomici. Il Cecatiello, piatto sovrano della manifestazione, è una tipologia di pasta

fresca lavorata rigorosamente a mano e condita con sughi freschi cucinati al momento. Il menù come da tradizione si

completa con secondi di carne (spezzatino, padellaccia) e ulteriori “sfizi” locali (montanara e peperoni imbottiti). La

manifestazione si completa con la 7° edizione del “Festival degli Artisti di Strada” con circa 15 spettacoli a sera

dislocati nelle varie piazzette del paese. Infine il tradizionale Spettacolo Piromusicale arricchito con effetti speciali di

luci e con la partecipazione degli artisti di strada che chiude la kermesse.

Bisogna dire che i ‘maestri cavatori’ hanno cavato in modo volontario, con passione, dedizione e sacrificio, oltre 16

quintali di cecatielli pronti per soddisfare le migliaia di richieste che arriveranno nei quattro giorni della sagra.

Senza ombra di dubbio il Festival dei Sapori paupisano è tra gli eventi enogastronomici più importanti del

Mezzogiorno, rinomato per la dovizia del suo menù, per la scelta dei prodotti freschi cucinati al momento e a vista, per

l’ottimo olio extravergine di oliva utilizzato nelle cucine e l’abbondanza dei vini Aglianico e Falanghina, si propone al

visitatore ogni anno migliorato.

Il vero protagonista della kermesse sarà appunto sua maestà il cecatiello, tipica pasta lavorata a mano e condita con ragù

di carni scelte di produzione locale.

Nella preparazione dei cecatielli, la cultura popolare ha combinato le risorse locali in una formula semplice: grano

maturato al sole, acqua pura di fonte e capacità di scegliere il momento climatico più adatto per stendere le sfoglie ed

asciugare il cecatiello all'aperto. Infatti, la fase dell'asciugatura richiede grande abilità, e per questo motivo i passaggi

più delicati sono sempre affidati alla cura delle massaie più esperte.

La partecipazione a questo evento è altamente raccomandata non solo per il ricco programma di degustazioni ma anche

perché rappresenta l'occasione di visitare e di conoscere una terra ricca di storia e di tradizioni. Paupisi, infatti, rientra

nel territorio del Parco Regionale Taburno-Camposauro, che oltre a vantare aree boschive rigogliose si distingue per la

sua economia agricola basata principalmente sul settore vitivinicolo ed oleario.

Quest’anno è da sottolineare che domenica 31 agosto gli stand saranno aperti anche a pranzo, ci sarà il Motoraduno alle

ore 11:00 e quindi le pentole saranno accese per tutta la giornata.

Un evento dei record, in programma dal 28 al 31 agosto, organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in sinergia con il

Comune di Paupisi e tanti partner istituzionali del territorio è co-finanziato dal “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

(FSC) 2021-2027 – Fondo di rotazione ex legge 183/1987 – Accordo per la Coesione della Regione Campania. Progetto

Finanziato con la delibera Cipess n. 70/2024. Progetto: Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada. Piano Strategico

Cultura e Turismo 2025. Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la

promozione turistica della Campania. Periodo “Giugno 2025 – Dicembre 2025”. “Dal 28 al 31 agosto tutta

l’organizzazione vi aspetta a Paupisi per 4 giorni intensi e piacevoli e dove l'accoglienza, il divertimento e il buon cibo

faranno da padroni. Sarà una Sagra per tutti i gusti!”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti