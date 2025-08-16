INCIDENTE STRADALE A CARDITO, MORTO 26ENNE DI AFRAGOLA

36 Visite
Ieri mattina i carabinieri sono intervenuti per un incidente stradale lungo la SP EX162 NC KM 22+100.
Un 26enne di Afragola avrebbe perso il controllo del proprio veicolo, finendo contro il guardrail.
Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli.
Purtroppo, a causa delle lesioni subite, ieri in tarda serata, il 26enne ha perso la vita.
Indagini in corso per ricostruire la dinamica. La vittima è Giuseppe Di Micco, classe 1979.