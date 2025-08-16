Lettere al direttore. “Cantiere abbandonato all’incrocio tra via Camillo Guerra e via Marano-Pianura: disagi per residenti e pendolari”

Visite: 74

Buongiorno Dottore, le allego le foto che ho scattato qualche notte fa’ all’incrocio di via Camillo guerra/vai Marano pianura. Cantiere aperto il 14 luglio. Il giorno dopo già non c’era nessuno più a lavorare. A fine mese per altri 3/4 giorni sono ritornati gli operai, ma nulla sì è concluso. Le persone già da lunedì 18 andranno a lavorare, a breve riaprono le scuole noi che abitiamo in zona si deve uscire alle 5 la mattina per evitare il traffico per arrivare precisi a lavorare? Lei sa meglio di me quante auto e automezzi di ogni genere attraversano questo incrocio tutti i giorni. Ma nessuno delle istituzioni fa niente? Mahhh!