Bacoli, folla commossa per l’addio a Giovanni Marchionni: «Non si può morire a 20 anni di lavoro»

Oltre mille persone hanno affollato ieri la Chiesa di San Gioacchino per l’ultimo saluto a Giovanni Marchionni, lo skipper di 20 anni tragicamente scomparso la scorsa settimana a bordo di un’imbarcazione ormeggiata nel porto di Marina di Portisco, in Sardegna.

In prima fila, stretti nel dolore, i familiari e gli amici più stretti del giovane. Tutti con una t-shirt nera, in segno di lutto e vicinanza. Intorno a loro, una comunità intera che si è raccolta in silenzio per rendere omaggio a un ragazzo descritto da tutti come gentile, solare e sempre disponibile.

La camera ardente è stata aperta a mezzogiorno, grazie all’intervento del Vescovo, Sua Eminenza Carlo Villano. All’uscita della chiesa, una distesa di fiori bianchi e palloncini ha accompagnato il feretro, in un momento di struggente commozione.

L’omelia, affidata a Padre Roberto Iodice, ha toccato il cuore dei presenti. «C’è chi dovrà indagare e aiutarci a capire – ha detto il sacerdote – perché non si può morire a 20 anni di lavoro». Parole che suonano come un monito e una richiesta di giustizia, mentre il dolore della famiglia cerca risposte.

Giovanni, giovane lavoratore del mare, ha lasciato un vuoto profondo non solo tra i suoi cari, ma in tutta Bacoli, che si è stretta attorno al suo ricordo. Un sorriso spezzato troppo presto, ma impossibile da dimenticare.