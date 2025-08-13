MARANO. Confronto (civile) tra Silvestri e il direttore Bocchetti: botta e risposta su potere, scuola San Rocco e tanto altro

Gentile direttore, le scrivo per farla partecipe di qualche mia riflessione che ritengo possa essere utile per Lei e per i suoi lettori dopo la lettura dell’articolo, da lei scritto, dal titolo “Il sindaco Morra e i due Gianni e il vero potere a Marano”.

Inizio dicendole che ho molte aspirazioni nella mia vita ma sono tutte di cabotaggio molto terreno, quella di Sindaco proprio no, non fa per me, e Lei dovrebbe già saperlo visto che le ho chiarito il concetto anche in privato. Aspirazione che invece Lei coltiva, giustamente, e che se dovesse un giorno coronare sarò ben lieto di collaborare alla sua corte se dovesse ritenermi degno.

Quanto al potere che mi attribuisce devo, anche in questo caso, deluderla. Di per se la parola “potere” che può sembrare segno di forza ed arroganza, altro non è che la facoltà di azione attribuita dal ruolo amministrativo che si riveste, un po’ come il suo di potere, quello della stampa, definito a ragion veduta come ” quarto potere” che può fare danni ancora maggiori se usato in maniera scorretta.

“Potere” che, tra l’altro, mi è stato attribuito da 7/8 mesi e che mi hanno visto impegnato, tra le tante cose, alle seguenti procedure :

1) Acquisizione patrimoniale di nr. 5 capannoni industriali area PIP sottratti dal procedimento di contestazione in corso e che sono acquisiti irrevocabilmente al patrimonio comunale.

Due destinati al piano industriale del

servizio igiene urbana con risparmio di circa 300/400 mila euro. Due destinati ad edilizia scolastica della ormai famosa scuola San Rocco e l’ultimo a reddito con incasso delle indennità

2) Impegni già acquisiti per 1.000.000 di euro per demolizioni opere abusive da parte degli organi istituzioni o direttamente da questo Ente

3) Acquisizione patrimoniale di struttura ricettiva destinata a fini sociali con procedimento definito.

4 Destinazione di bene confiscato alla ASL Napoli 2 per centro dei disturbi alimentari.

Destinazione di bene confiscato alla ASL Napoli 2 per centro autismo.

Destinazione di bene confiscato ai fini sociali per gruppo appartamento per disabili.

Emissione di bandi per locazione di beni confiscati

5) Destinazione di bene patrimoniale alla ASL Napoli 2 per servizio 118.

Riordino gestione patrimoniali immobili comunali e fase conclusiva assegnazione nuovi alloggi.

6) Fasi di recupero dati e assistenza gruppo progettazione PUC- Adozione.

La vernice che ho maneggiato per i procedimenti indicati è quella indelebile. Non va più via.

Per altre cose uso l’inchiostro simpatico, sparisce subito cosi che nessuno possa sentirsi soprafatto e macchiarsi dall’uso del potere come lo definisce. Si poteva fare meglio e di più ? Certamente, tutto è perfettibile nella vita.

Un cenno, se mi consente vorrei farlo sulla sua espressione del ” tecnicamente si può fare” a me attribuita e sulle mie abilità di chef, riferito al caso della scuola. Chiedo a Lei di spiegarmi, se esistono, similitudini con tale espressione e come era invece tecnicamente possibile allocare una scuola in una struttura “abusiva” (masseria Galeota) con

destinazione commerciale ed in altri locali distanti dai primi qualche chilometro anch’essi con destinazione commerciale e uffici. Di destinazione scolastica e adeguamenti per la sicurezza, anche in quel caso nemmeno a parlarne. Devo pensare che fosse solo una questione di moneta, risparmio di canoni locativi, non certo di sicurezza e corretta destinazione. In quel caso lo chef deve essere stato più attento, ha usato fuoco lento e pure la cappa visto che di polemiche nemmeno l’ombra. Sul caso andrebbe mantenuto molto più rispetto e riserbo per il lavoro svolto in sede di accesso di cui non si conosce il contenuto, almeno per noi comuni mortali.

Concludo rassicurandola ancora una volta sul mio non impegno in politica suggerendole, se mi permette, di evitare di trascinarmi in polemiche politiche ed ambiti a me non congeniali anche perché le mie relazioni e frequentazioni mi tengono alla larga da turisti di isole flegree e conducenti spericolati che inchiodano il veicolo per un pit stop di cambio gomme come in formula uno. Quanto ad essere croce di qualcuno di certo lo sono per mia moglie, me lo dice spesso, potrei però diventare la Sua di delizia qualora dovesse coronare il suo di sogno. Non si arrenda, ci speriamo in tanti.

Un aiuto però devo chiederglielo: sarebbe cosi cortese da farmi capire chi è il tal “Carlo di Lanno, suo fan più attivo, che ha commentato il suo articolo? è solo pura curiosità visto che parliamo di un nome e cognome molto diffuso a Marano e che potrei sbagliare ad individuare. Potrebbe forse essere l’ex Sindaco di questo comune ahimè caduto in disgrazia? O forse lo smemorato che non ricorda nemmeno i suoi familiari conviventi ? O ancora un imbianchino che attinta i soffitti senza pennello? Non riesco nemmeno ad escludere possa essere un macellaio che taglia taglia ha rovinato i suoi coltelli. Mi aiuti – Grazie.

La saluto con la cordialità di sempre.

Giovanni Silvestri