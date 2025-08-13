Ucraina-Russia, attesa per vertice in Alaska. Trump: “Putin non ha vinto”

Condividi

Visite: 10

12 Visite

L’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà nella base militare di Elmendorf-Richardson, a meno di 10 km da Anchorage, riporta la Cnn.

Nel pomeriggio sono previste tre riunioni in videoconferenza, promosse dai leader europei Macron, Merz e Starmer, in preparazione del vertice di venerdì in Alaska. Zelensky parteciperà da Berlino. Il programma prevede un incontro tra leader europei e Zelensky; una videoriunione tra i partner Ue, Trump e il vicepresidente Vance e un incontro della “Coalizione dei Volenterosi”. Il presidente americano ha detto che “i leader europei sono persone fantastiche che vogliono vedere un accordo concluso” sulla guerra. Il ministero degli Esteri di Mosca ha commentato che l’Unione europea sta cercando di “sabotare” gli sforzi di pace della Russia e degli Usa, giudicando “insignificanti” le consultazioni odierne. “I media sono molto ingiusti sul mio incontro con Putin. Citano perdenti licenziati e persone stupide come John Bolton, che ha detto che nonostante l’incontro sia in suolo americano, ‘Putin ha già vinto’. Ma che dice? Stiamo vincendo su tutto”, ha scritto Trump su Truth.

“Bisogna porre fine a questa guerra, bisogna fare pressione sulla Russia per una pace giusta. Bisogna prendere l’esperienza dell’Ucraina, dei nostri partner, per non permettere inganni da parte della Russia”, ha rimarcato il presidente ucraino.

Intanto, le autorità ucraine hanno ordinato “l’evacuazione obbligatoria di famiglie con bambini” da decine di località nella regione del Donetsk, nell’est del Paese, dove l’esercito russo sta avanzando rapidamente negli ultimi giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti