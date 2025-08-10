UCRAINA, MELONI E ALTRI 5 LEADER EUROPEI: BENE L’IMPEGNO DI TRUMP PER LA PACE, MA NO A MODIFICHE DEI CONFINI CON LA FORZA

Condividi

Nella notte, il presidente francese Emmanuel Macron, la premier italiana Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro polacco Donald Tusk, il premier britannico Keir Starmer, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente finlandese Alexander Stubb hanno diffuso una dichiarazione congiunta sulla pace in Ucraina, in vista del vertice. «Accogliamo con favore l’impegno del Presidente Trump volto a fermare le uccisioni in Ucraina, porre fine alla guerra di aggressione della Federazione Russa e raggiungere una pace giusta e duratura» si legge nel documento. I leader sottolineano però che «il percorso verso la pace in Ucraina non può essere deciso senza l’Ucraina» e ribadiscono che «i confini internazionali non possono essere modificati con la forza».

Il cessate il fuoco come punto di partenza

La controproposta avanzata da Kiev e dai Paesi europei è chiara: «Condividiamo la convinzione che una soluzione diplomatica debba tutelare gli interessi vitali di sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa. Trattative significative possono avere luogo solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità». L’attuale linea di contatto, spiegano, dovrebbe costituire «il punto di partenza per i negoziati». Gli alleati europei si dicono pronti a sostenere l’Ucraina «sia sul piano diplomatico, sia mantenendo il sostanziale supporto militare e finanziario», e a proseguire nella pressione economica su Mosca attraverso le sanzioni. Un messaggio unitario che, alla vigilia dell’appuntamento in Alaska, punta a evitare qualsiasi intesa bilaterale tra Washington e Mosca che possa lasciare Kiev fuori dal tavolo, consolidando di fatto le conquiste territoriali russe.













