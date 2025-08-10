Sorvoli aerei, inquinamento e rumore. Izzo: “Monitoraggi mai avviati, promesse ignorate”

Condividi

Sono passati mesi dall’assemblea cittadina che ha acceso i riflettori su un tema ormai diventato insostenibile per molti residenti: l’inquinamento atmosferico e acustico generato dal cambiamento di rotta degli aerei diretti verso nord. Nonostante le numerose sollecitazioni, l’ARPAC – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania – resta in silenzio. E con essa, anche le istituzioni.

A farsi portavoce della crescente esasperazione dei cittadini è il consigliere comunale Michele Izzo, che in un comunicato denuncia con fermezza il mancato intervento dell’ARPAC nonostante la richiesta ufficiale, firmata anche dal Sindaco in qualità di responsabile della salute pubblica. La richiesta? Semplice: avviare un monitoraggio ambientale per misurare l’impatto dei nuovi sorvoli aerei sulla città.

“Cosa si cela dietro l’assordante silenzio di fronte a una richiesta legittima e urgente?”, si chiede Izzo. “Quali compromessi sono stati fatti quando si è deciso di deviare i velivoli sopra i nostri cieli? E soprattutto, chi ci ha guadagnato?”

Domande forti, che arrivano in un territorio già martoriato da anni di emergenze ambientali, al centro della cosiddetta Terra dei Fuochi. E mentre il silenzio istituzionale continua, il rumore dei motori aerei accompagna quotidianamente la vita dei cittadini, dalle 6 del mattino alle 22 di sera.

Il timore è fondato: aumento delle patologie oncologiche, disturbi respiratori, problemi uditivi come ipoacusia, disturbi del sonno e stati di stress cronico sono tra i principali rischi collegati all’inquinamento acustico e alla combustione dei carburanti aerei. In gioco, sottolinea Izzo, c’è la salute pubblica.

“Non ci fermeremo. Siamo pronti a qualsiasi azione pur di venire a capo di questa incresciosa problematica. Non accetteremo che l’inerzia e l’indifferenza abbiano la meglio sulla tutela della salute dei cittadini”, dichiara con decisione.

Il consigliere comunale chiede che venga immediatamente avviato un monitoraggio ambientale indipendente, e che l’ARPAC fornisca spiegazioni chiare sulla mancata risposta. “Basta silenzi – conclude Izzo – è tempo di agire”.













