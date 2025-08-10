CAIVANO: incendio di rifiuti in un’azienda del consorzio. 54enne arrestato dai carabinieri

Condividi

I carabinieri del nucleo radiomobile di Caivano hanno arrestato per incendio un marocchino di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso nell’area del consorzio ASI, mentre alimentava le fiamme di un cumulo di rifiuti e materiale di risulta, sversati in un terreno di un azienda locale.

L’incendio è rimasto circoscritto e non ha provocato danni.

Il 54enne, in regola con il permesso di soggiorno, è risultato essere un dipendente dell’azienda proprietaria del terreno.

