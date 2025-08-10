Campania, De Luca alza la pressione sul Pd: “Subito il congresso regionale”

Condividi

Visite: 80

45 Visite

Il tempo stringe e l’estate politica sembra essersi presa una pausa. Ma non per tutti. Vincenzo De Luca non intende restare a guardare. Con le settimane centrali d’agosto ormai nel vivo e il Parlamento fermo, il governatore campano spinge per ottenere risposte concrete dal Partito Democratico.

Grazie alla mediazione di Giuseppe Conte, De Luca ha raggiunto un’intesa con Elly Schlein per tenere unito il campo del centrosinistra in vista delle Regionali. Un accordo che potrebbe includere la candidatura di Roberto Fico, nome gradito anche al governatore, ma a precise condizioni: la fine del commissariamento del Pd campano e l’avvio immediato del congresso regionale, con un candidato unico alla guida del partito, il figlio Piero De Luca.

Pressing sulla segreteria nazionale

Non si parla ancora di ultimatum, ma il pressing è forte. De Luca attende segnali concreti già nei prossimi dieci giorni. La macchina congressuale richiede tempo e passaggi formali: approvazione del regolamento, definizione degli iscritti, presentazione delle candidature e composizione dell’assemblea. L’obiettivo è chiaro: evitare candidature alternative e blindare la leadership del figlio.

M5S e alleati: “Serve un tavolo subito”

Anche il Movimento 5 Stelle, dopo aver faticosamente dato il via libera alle candidature di Giani in Toscana e Ricci nelle Marche, attende ora l’investitura di Fico per la Campania. Il Partito Socialista, per voce del segretario Enzo Maraio, e i vertici regionali di Europa Verde e Alleanza Verdi e Sinistra, chiedono l’apertura immediata di un tavolo di coalizione per discutere programmi, alleanze e candidati.

Centrodestra al lavoro dopo Ferragosto

Sul fronte opposto, il centrodestra si prepara a stringere i tempi dopo Ferragosto, quando è atteso un vertice tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. In campo diverse ipotesi: dai profili civici come i rettori Matteo Lorito e Francesco Nicoletti, al nome politico di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri.

Intanto, dalla Calabria arriva la prima data ufficiale: si voterà domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Un appuntamento che mette ulteriore pressione sul centrosinistra, chiamato a trovare una sintesi rapida anche in Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti