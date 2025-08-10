Ibiza, strage d’estate. Già 5 ragazzi morti dopo essersi lanciati dai piani alti degli hotel

Visite: 64
Dal 7 luglio, quando un turista scozzese di 26 anni è morto dopo essere precipitato dalla stanza al sesto piano di un hotel di San Antonio, la zona degli eccessi di Ibiza, nell’isola si è tornati a parlare di balconing. Si tratta di un fenomeno conosciuto, che più o meno descrive i ragazzi che si buttano dai piani alti degli hotel, magari per provare a centrare le piscine, ma che negli ultimi anni aveva dato tregua. Improvvisamente, quest’anno a Ibiza si contano già cinque morti in questo modo, tre addirittura concentrate nello stesso hotel di San Antonio. Gli albergatori sono molto preoccupati e puntano il dito contro gli effetti delle nuove droghe che stanno circolando. In un articolo del Diario de Ibiza, la Fehif (l’associazione degli hotel dell’isola) spiega: «Sta succedendo qualcosa di anomalo». Collega queste tragedie a «un aumento dell’uso di droghe di nuova generazione che potrebbero causare allucinazioni e stati di incoscienza». Servono analisi tossicologiche per capire se le vittime di questi episodi ne hanno fatto uso. Dice il direttore dell’associazione: «Non sappiamo più cosa fare, all’improvviso succedono cose che non avvenivano da almeno tre anni. Le cinque morti potrebbero essere una coincidenza, ma se non si fanno le analisi tossicologiche non si può avere una risposta. Pensiamo anche al caso del dj italiano morto. Il livello di sballo che aveva è impressionante». Il riferimento è alla morte di Michele Noschese, 35 anni, in arte Dj Godzi, napoletano ma ibizenco di adozione, morto il 21 luglio, dopo l’intervento della Guardia civil che lo ha ammanettato a mani e piedi. Secondo il padre di Noschese, l’intervento della Guardia civil potrebbe essere stato eccessivo e avere causato il decesso. Nella prima autopsia, eseguita a Ibiza, è emerso che Dj Godzi aveva fatto uso di cocaina, ketamina e di un’altra sostanza chiamata 2CB, conosciuta anche come tusi a Ibiza.
Al di là delle reali cause della morte, colpisce però lo stato di alterazione estremo di Noschese che pure era un dj e producer affermato e conosceva bene le dinamiche dell’isola. In sintesi: cinque morti per balconing, altri casi di turisti caduti da tetti e balconi ma per fortuna solo feriti e il decesso di Noschese fanno ipotizzare che sul fronte del consumo di sostanze stupefacenti nell’isola stia succedendo qualcosa di inedito.
Ovviamente a Ibiza, come in Italia e in tantissime località turistiche del mondo, la droga è sempre circolata. Anzi, negli ultimi anni i controlli sono notevolmente aumentati. Racconta lo scrittore ibizenco Joan Lluis Ferrer, che ha appena pubblicato il libro “Ibiza masificada”: «C’è stato un cambiamento del modello del turismo, si è puntato sul lusso, sul livello alto. Ma a San Antonio resiste il West End, una zona dove si mantiene quello che qui chiamiamo il turismo da borrachera, che punta sugli eccessi, sui tour organizzati dei giovani turisti in cerca di alcol a basso costo. E purtroppo anche questa è una concausa di queste tragedie. Tutto questo succede in un’isola in cui i residenti devono sopportare le conseguenze dell’overtourism, i prezzi alle stelle delle abitazioni che vengono affittate ai turisti. Qui sta avvenendo ciò che non era mai successo in passato: sono sorte baraccopoli per ospitare i lavoratori stagionali che non si possono permettere un alloggio».
