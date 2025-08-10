Ibiza, strage d’estate. Già 5 ragazzi morti dopo essersi lanciati dai piani alti degli hotel

Dal 7 luglio, quando un turista scozzese di 26 anni è morto dopo essere precipitato dalla stanza al sesto piano di un hotel di San Antonio, la zona degli eccessi di Ibiza, nell’isola si è tornati a parlare di balconing. Si tratta di un fenomeno conosciuto, che più o meno descrive i ragazzi che si buttano dai piani alti degli hotel, magari per provare a centrare le piscine, ma che negli ultimi anni aveva dato tregua. Improvvisamente, quest’anno a Ibiza si contano già cinque morti in questo modo, tre addirittura concentrate nello stesso hotel di San Antonio. Gli albergatori sono molto preoccupati e puntano il dito contro gli effetti delle nuove droghe che stanno circolando. In un articolo del Diario de Ibiza, la Fehif (l’associazione degli hotel dell’isola) spiega: «Sta succedendo qualcosa di anomalo». Collega queste tragedie a «un aumento dell’uso di droghe di nuova generazione che potrebbero causare allucinazioni e stati di incoscienza». Servono analisi tossicologiche per capire se le vittime di questi episodi ne hanno fatto uso. Dice il direttore dell’associazione: «Non sappiamo più cosa fare, all’improvviso succedono cose che non avvenivano da almeno tre anni. Le cinque morti potrebbero essere una coincidenza, ma se non si fanno le analisi tossicologiche non si può avere una risposta. Pensiamo anche al caso del dj italiano morto. Il livello di sballo che aveva è impressionante». Il riferimento è alla morte di Michele Noschese, 35 anni, in arte Dj Godzi, napoletano ma ibizenco di adozione, morto il 21 luglio, dopo l’intervento della Guardia civil che lo ha ammanettato a mani e piedi. Secondo il padre di Noschese, l’intervento della Guardia civil potrebbe essere stato eccessivo e avere causato il decesso. Nella prima autopsia, eseguita a Ibiza, è emerso che Dj Godzi aveva fatto uso di cocaina, ketamina e di un’altra sostanza chiamata 2CB, conosciuta anche come tusi a Ibiza.