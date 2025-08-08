Lettere al direttore. “San Rocco di Marano, la differenziata finisce tutta nello stesso camion”

Gentile Direttore,

sono un lettore assiduo della sua testata online, che apprezzo per l’attenzione costante rivolta ai problemi concreti del territorio. Oggi scrivo per condividere con lei — e con i vostri lettori — una situazione che mi sta particolarmente a cuore e che, purtroppo, non trova ancora risposte adeguate da parte delle istituzioni competenti.

Vivo da due anni nella zona di San Rocco, a Marano di Napoli, e sono profondamente deluso dalle condizioni del servizio di raccolta differenziata e, più in generale, del decoro urbano.

Nonostante il pagamento puntuale della TARI, spesso molto elevata, il servizio non rispecchia minimamente gli standard che ci si aspetterebbe. Accade con frequenza che il materiale differenziato non venga ritirato nei giorni previsti, salvo poi vedere passare, il venerdì, un camion che raccoglie tutto indistintamente, vanificando gli sforzi dei cittadini che cercano di rispettare le regole della raccolta differenziata.

Ho già provveduto a segnalare la questione via email alla società incaricata del servizio, ma non ho ricevuto risposte concrete. Ho anche tentato di contattare l’Ufficio Igiene del Comune di Marano, ma, come spesso capita, nessuno ha risposto al telefono.

A tutto questo si aggiunge l’assenza totale di pulizia e lavaggio delle strade: in due anni non ho mai visto una squadra addetta alla sanificazione o alla semplice rimozione dello sporco. Le condizioni delle strade e dei marciapiedi sono inaccettabili, spesso pericolose per i pedoni, soprattutto per bambini e anziani.

Ritengo doveroso denunciare pubblicamente questa situazione affinché non cada nel silenzio, e nella speranza che le autorità preposte si attivino per garantire un servizio degno di una città civile.

La ringrazio per l’attenzione e per il lavoro di informazione che svolgete ogni giorno.

Un cittadino di San Rocco, Marano di Napoli