Giugliano e Marano, si prepara il “biscottone”? Dopo Pomigliano, il centrodestra sfida la legge sugli scioglimenti

Dopo il controverso non scioglimento del Comune di Pomigliano d’Arco, in molti si chiedono se si stia preparando un “biscottone”, una grande pastetta politica, anche per i Comuni di Giugliano e Marano. La domanda circola sempre più insistentemente in queste ore, mentre i due enti locali attendono da oltre cinque mesi e mezzo di conoscere il proprio destino.

Il precedente di Pomigliano non incoraggia certo i fautori della legalità e del rigore istituzionale. È ormai chiaro che l’attuale centrodestra non crede più nella legge così com’è, e il ministro Piantedosi non ha mai fatto mistero della volontà di modificarla. Un segnale? La Prefettura ha concesso soltanto tre mesi per le verifiche, anziché i consueti sei. Un’anomalia che sembra dire molto sull’approccio adottato nei confronti di una normativa che, oggi più che mai, viene trattata con sospetto, quasi fosse un intralcio e non uno strumento di prevenzione.

Ma è proprio questo il punto che sfugge – o si finge di non comprendere – anche ai livelli più alti del Viminale: la legge sugli scioglimenti non è fondata su reati accertati, ma è una misura di prevenzione amministrativa. Serve a evitare che le mafie e le consorterie locali prendano il controllo degli enti pubblici. Attendere le sentenze penali equivarrebbe a lasciare le amministrazioni contaminate in carica per anni, con conseguenze devastanti per i territori.

Invece, sembra che oggi prevalga un’altra logica. La stessa che ha portato a una fretta inusuale nel chiudere le istruttorie, a inviti inopportuni rivolti ai commissari prefettizi per chiarimenti a Roma, a continue verifiche anche su dossier già sigillati. Si cerca il pelo nell’uovo, il cavillo, il margine per evitare ciò che la legge consentirebbe – e in alcuni casi imporrebbe – con chiarezza.

È, in fondo, anche un problema culturale e giuridico: molti non conoscono davvero la legge, e tra questi – paradossalmente – ci sono anche giuristi e funzionari. Una disinformazione che diventa strumentale e pericolosa quando entra nel circuito politico.

Giugliano e Marano restano così in attesa. Ma è lecito domandarsi se la loro sorte non sia già segnata. Se, cioè, si voglia replicare il modello Pomigliano, quello del compromesso al ribasso, della “non decisione” che diventa decisione politica. E se la legge, ormai, sia diventata solo un fastidioso orpello da aggirare con abilità, quando non fa comodo.













