Renzi voleva archiviare il PD, il PD archiviare De Luca, De Luca archiviare Fico. Ma alle regionali si candidano insieme

Condividi

Visite: 195

31 Visite

In Campania la politica è diventata un gigantesco archivio polveroso dove tutti volevano chiudere qualcun altro… tranne sé stessi.

Renzi voleva archiviare il PD, il PD voleva archiviare De Luca, De Luca voleva archiviare Fico, e Fico… il PD. Un girotondo di ripicche, accuse, tweet velenosi e interviste indignate.

Ma alle regionali del 2025? Tutti insieme, in unica coalizione, come se niente fosse.

Più che una coalizione, sembra una rimpatriata tra ex che si detestano ma dividono ancora l’appartamento.

E mentre l’elettore campano si chiede se votare o fare zapping, loro si preparano allo show:

“Archiviati sì, ma mai fuori scena”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti