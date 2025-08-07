Robert Kennedy Jr annuncia stop ai finanziamenti dei vaccini mRna negli Usa

Condividi

Il ministro della Salute dell’amministrazione Trump, Robert Kennedy Jr., ha annunciato lo stop immediato ai finanziamenti federali destinati alla ricerca sui vaccini a mRna, compresi quelli contro l’influenza aviaria, suina e future varianti del Covid. Una decisione shock, da tempo temuta dalla comunità scientifica, che ha subito acceso le polemiche: in ballo ci sono 22 progetti per un valore complessivo di 500 milioni di dollari, alcuni dei quali portati avanti da colossi farmaceutici come Moderna, Pfizer e Sanofi.

“Vogliamo tecnologie più sicure”

“Abbiamo analizzato i dati scientifici e ascoltato gli esperti: è tempo di reindirizzare gli investimenti verso tecnologie più sicure e affidabili”, ha dichiarato Kennedy in conferenza stampa da Anchorage, in Alaska, affiancato dai senatori repubblicani locali. Il ministro ha criticato l’efficacia dei vaccini a mRna nel proteggere le vie respiratorie superiori, affermando che non offrono difese sufficienti contro virus come Sars-CoV-2 e le forme influenzali stagionali. “Il Dipartimento della Salute continuerà a sostenere vaccini sicuri ed efficaci per ogni americano che li desideri, ma l’era dei finanziamenti incondizionati all’mRna è finita”, ha ribadito.













