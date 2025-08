Una poliziotta 41enne si toglie la vita con un colpo di pistola, era vicequestore

Tragedia questa mattina all’interno della questura di Brindisi: poco dopo le 7:30 si è tolta la vita una vicequestore, S.M., in servizio nel capoluogo adriatico da qualche anno. La donna, che aveva 41 anni, avrebbe utilizzato la propria pistola di ordinanza per compiere il gesto estremo. Vano è stato ogni tentativo di soccorso da parte del 118. Sgomento tra i colleghi della donna: un suicidio che desta sconcerto. Sul posto anche il procuratore facente funzioni, Antonio Negro.

La depressione

Stava attraversando un periodo di depressione legato a motivi personali la vice dirigente della squadra mobile che si è tolta la vita questa mattina in Questura a Brindisi. Originaria del Messinese, era sposata con un collega ed era madre di una figlia di pochi anni: vivevano a Mesagne, a pochi chilometri da Brindisi. La procura del capoluogo messapico ha disposto alcuni accertamenti di rito in ragione del fatto che la 41enne ha utilizzato la pistola d’ordinanza per suicidarsi. Ma per gli inquirenti non ci sono dubbi sul gesto volontario. La salma della donna nelle prossime ore sarà a disposizione dei familiari per le esequie.