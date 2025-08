SOS DEI NAPOLETANI INVASI DA TOPI E ZANZARE. NOI CI SIAMO. ANCHE AD AGOSTO!

Condividi

Visite: 50

18 Visite

Mercoledì 6 agosto 2025 alle ore 11.00, presso la sede della Lega in via del Carretto 26 – Napoli, conferenza stampa per lanciare l’iniziativa popolare che dà voce ai cittadini esasperati dall’invasione di topi, blatte e zanzare killer (virus West Nile) in molti quartieri della città.

Durante l’incontro sarà presentato il numero WhatsApp attivo per ricevere segnalazioni NON ANONIME, con foto, video e indirizzo preciso. Le denunce, una volta verificate, saranno inoltrate direttamente da noi agli organi competenti:

ASL NA1

ABC Napoli

Comune di Napoli – Assessorati e Settore Fogne

Nel corso della conferenza verrà inoltre illustrato l’esposto presentato alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, per denunciare la gestione scandalosa dell’ASL Napoli 1, che ha speso milioni di euro per esternalizzare le disinfestazioni, nonostante avesse già acquistato mezzi propri per centinaia di migliaia di euro.

Dal 11 agosto, partirà anche l’affissione in tutta la città dei manifesti 6×3, con cui renderemo visibile l’iniziativa nei quartieri più colpiti.

Napoli chiama, noi rispondiamo. Anche ad agosto. PARTECIPANO : i Dirigenti della LEGA NAPOLI CONCLUDONO: E. Rivellini, G. Zinzi, C. Durigon.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews