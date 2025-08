TERRIBILE INCIDENTE IN AUTOSOLE: TRE MORTI E 18 FERITI

Visite: 116

Terribile incidente in Autosole, nel tratto valdarnese fra Arezzo e Firenze: secondo le prime indiscrezioni ci sono tre morti. L’A1 è chiusa in entrambe le direzioni, sia in corsia sud che in nord. A provocare lo spaventoso groviglio pare sia stato un Tir che con un improvviso salto di corsia è andato a scontrarsi con un altro mezzo pesante e un camper. Coinvolto anche un autobus. Sull’ammasso di lamiere è piombata un’ambulanza della Misericordia del Valdarno, che stava trasportando un malato. Le peggiori conseguenze le avrebbe riportate appunto il mezzo di soccorso: sono morti due dei volontari e il paziente, in codice rosso l’autista.