Donazione di organi, al Santobono due prelievi multiorgano in poche settimane. Conenna: “Grati ai genitori. Anche di fronte alla perdita più grande, hanno scelto la vita”

Condividi

Visite: 24

29 Visite

Al Santobono di Napoli due prelievi multiorgano in poche settimane. Due eventi resi possibili grazie all’immensa generosità delle famiglie dei piccoli pazienti che, con il loro assenso alla donazione di organi, hanno saputo trasformare un momento di profondo dolore in un gesto di grande altruismo che ha permesso di dare una speranza a diversi bambini in attesa di trapianto.

Una scelta che, in ambito pediatrico, assume un valore ancora più grande perché la disponibilità di organi compatibili per bambini e adolescenti è sempre più rara e, pertanto, preziosa.

“La nostra riconoscenza va ai genitori che, anche di fronte alla più grande delle perdite, hanno scelto ancora una volta la vita. Grazie a questo gesto d’amore, infatti, diversi pazienti in età pediatrica in tutta Italia hanno potuto ricevere la possibilità di tornare a vivere, crescere, giocare” dice Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon.

Entrambi gli interventi donativi, impegnativi sia dal punto di vista organizzativo che emotivo, hanno visto un intenso lavoro del personale sanitario coinvolto e sono stati coordinati dalla Responsabile del Coordinamento Ospedaliero per le attività di prelievo d’organi e tessuti, Susanna Silvestri, con la supervisione del direttore della UOC Terapia Intensiva Pediatrica del Santobono, Geremia Zito Marinosci e con il diretto contatto con il Centro Regionale Trapianti che ha seguito le procedure burocratiche e operative previste in questi casi.

“L’ospedale è costantemente attivo nella rete trapiantologica ed è impegnato nella promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule insieme al Centro Regionale Trapianti diretto da Pierino Di Silverio. Ringrazio tutto il personale coinvolto per la professionalità, il rispetto e la sensibilità dimostrata in tutte le fasi degli eventi donativi”, conclude Conenna.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews