MARANO, SAVANELLI: “IL NUOVO PUC DI MORRA E’ FUFFA, DISTRUGGERANNO IL CENTRO STORICO”

La giunta comunale ha approvato, nei giorni scorsi, il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), annunciandolo con enfasi e soddisfazione. Tuttavia, non mancano le voci critiche. Tra queste, quella del consigliere comunale Luigi Savanelli, che mette in guardia su più fronti, definendo il PUC “un piano da bocciare senza esitazioni”. «Non dimentichiamo – dichiara Savanelli – che il PUC non è ancora effettivo: la sua validità scatterà solo dopo l’approvazione in Consiglio Comunale. Solo allora entreranno in vigore le norme di salvaguardia, che sostituiranno definitivamente l’attuale piano regolatore.»

Secondo il consigliere, dietro l’ottimismo dell’amministrazione si celano rischi concreti per il futuro del territorio comunale, già duramente compromesso da decenni di abusivismo edilizio. «Negli ultimi trent’anni il nostro territorio è stato devastato da costruzioni abusive. Lo Stato, con i condoni e una normativa troppo permissiva, ha finito per favorire questi abusi. Solo recentemente è intervenuto con una norma semplice ma efficace: chi costruisce in deroga ai piani regolatori, perde l’immobile, che viene acquisito e demolito dal Comune. Questo ha finalmente scoraggiato nuovi abusi.»

Nel corso di un incontro pubblico dedicato al PUC, Savanelli aveva avanzato una proposta per suddividere il piano in due fasi distinte, con l’obiettivo di affrontare con realismo e lungimiranza le criticità territoriali. «Avevo suggerito – spiega – di avviare una prima fase strutturale, dedicata esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture pubbliche: scuole, spazi verdi, strade, parchi, impianti sportivi e luoghi di socialità. Solo in una seconda fase, e solo se fosse emersa una reale necessità abitativa, si sarebbero potuti pianificare nuovi edifici residenziali, ma con criteri severi e sostenibili.»

La preoccupazione maggiore del consigliere riguarda, però, il tema della cosiddetta rigenerazione urbana, che, secondo Savanelli, rischia di diventare un pericoloso strumento di speculazione edilizia, soprattutto nel cuore storico della città. «Quella che viene chiamata rigenerazione urbana è, nei fatti, una truffa. Così com’è pensata, permette l’abbattimento e la ricostruzione nel centro storico, con aumento di volumi. È inaccettabile. Il centro storico non va abbattuto, ma protetto. È la nostra memoria, la nostra identità. Non ha bisogno di essere ‘rigenerato’ a colpi di cemento, ma valorizzato nella sua autenticità.»

Per Savanelli, una vera rigenerazione dovrebbe avere tutt’altro volto: «Bisognerebbe acquisire case fatiscenti senza valore storico, riqualificare gli spazi per creare parcheggi, aree verdi, biblioteche, strutture culturali, punti di aggregazione. Questo significa restituire vivibilità ai quartieri. Quello proposto, invece, è solo l’ennesimo tentativo di mascherare un’espansione edilizia con un’etichetta alla moda.»

La conclusione del consigliere è netta: «Questo PUC peggiora la qualità dei centri storici, ignora il passato e rinnega la memoria dei nostri avi. Non può essere approvato così com’è. Va bocciato, senza alcun dubbio».













