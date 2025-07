Regionali, il centrodestra prova ad accelerare: la Lega lancia Daniela Di Maggio, ma la vera partita è su Giosy Romano

Condividi

Il centrodestra campano naviga ancora a vista. Mentre le elezioni regionali si avvicinano, la coalizione sembra più impegnata a dividersi che a costruire un progetto unitario. L’ultima mossa a sorpresa arriva dalla Lega, che annuncia la candidatura di Daniele Di Maggio, madre di Giogio Cutolo, come possibile nome per la corsa alla Presidenza della Regione. Un nome inaspettato, che ha tutto il sapore di una provocazione politica più che di una candidatura vera e propria.

La mossa leghista: segnale o diversivo?

La Lega aveva già fatto il nome di Giampiero Zinzi, figura interna al partito con una certa esperienza istituzionale. Tuttavia, l’annuncio di Di Maggio spiazza tutti, segnalando un cambio di passo, o forse solo un tentativo di rompere lo stallo. La mossa sembra infatti più un messaggio rivolto agli alleati – Forza Italia e Fratelli d’Italia – che un progetto solido: senza una convergenza vera, ognuno va per conto proprio.

Giosy Romano: il tecnico che divide

In parallelo, sul tavolo resta il nome di Giosy Romano, sostenuto con forza da Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia). Romano rappresenta quel profilo tecnico-politico capace di unire competenza e visibilità amministrativa. Ma c’è un problema: è considerato da molti all’interno della coalizione “troppo deluchiano”, troppo vicino per stile o per storia politica al governatore uscente. Un marchio difficile da scrollarsi di dosso, soprattutto per chi vuole rappresentare l’alternativa.

Il nodo del civico

Tra tensioni e veti incrociati, si fa strada la possibilità di puntare su un candidato civico. Un’idea che piace a Forza Italia, e che potrebbe rappresentare una via di uscita dall’impasse. Il nome che circola con insistenza è quello di Matteo Lorito, rettore della Federico II di Napoli: figura autorevole, ma non ancora scioltosi dalla riserva. Un altro nome? Potrebbe anche emergere all’ultimo minuto, in pieno stile centrodestra.

La candidatura Di Maggio potrebbe non durare oltre i titoli dei giornali, ma lancia un segnale chiaro: la Lega vuole contare. Resta da capire se il centrodestra riuscirà a trovare una sintesi vera o si lascerà logorare da personalismi e veti. Il tempo stringe. E l’elettorato osserva, sempre più confuso.













