USA, terrore nel cuore di Manhattan: sparatoria in un grattacielo, quattro morti

Un pomeriggio di ordinaria frenesia si è trasformato in tragedia nel cuore di Manhattan, dove una sparatoria ha sconvolto un grattacielo al numero 345 di Park Avenue, tra la 51esima e la 52esima strada, una zona frequentatissima sia da lavoratori che da turisti.

Il bilancio è drammatico: quattro persone hanno perso la vita, tra cui un agente colpito mortalmente alla schiena, spirato poco dopo il trasporto in ospedale. Anche il responsabile della strage è deceduto. Si tratta di un uomo bianco di 27 anni, residente a Las Vegas, senza rilevanti precedenti penali. Le autorità non hanno ancora individuato un movente chiaro.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 18, ora locale (mezzanotte in Italia). L’uomo, descritto come calmo e vestito in modo ordinario – camicia azzurra, giacca blu, pantaloni neri, occhiali scuri e sneaker – è entrato nell’edificio armato di un fucile d’assalto, molto simile a un AR-15 o a un AK-47. Secondo quanto riferito dal New York Post, indossava anche un giubbotto antiproiettile.

Una volta all’interno, ha preso l’ascensore fino ai piani alti, precisamente il 32esimo e il 33esimo, dove ha aperto il fuoco. Gli uffici della società immobiliare Rudin Management si trovano proprio al 33esimo piano, dove l’uomo è stato infine ritrovato privo di vita. Non si esclude che avesse un obiettivo specifico, ma al momento si tratta solo di ipotesi.

Tra le aziende presenti nell’edificio vi sono colossi della finanza e della consulenza, tra cui Blackstone – uno dei più grandi hedge fund a livello globale – oltre alla National Football League, KPMG e Deutsche Bank.

In seguito ai primi spari, è scattato il protocollo di emergenza: l’intera area è stata isolata e gli edifici circostanti sono stati messi in lockdown. Le persone all’interno si sono barricate nei propri uffici, mentre la polizia, supportata da un elicottero e droni, ha cinturato rapidamente la zona. Il sindaco Eric Adams ha invitato i cittadini su X (ex Twitter) a evitare l’area e a restare al sicuro.

Nel giro di poco tempo, la commissaria capo della polizia di New York, Jessica Tisch, ha annunciato che il pericolo era rientrato e che l’aggressore era stato neutralizzato. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe tolto la vita.

Le immagini diffuse da CNN mostrano momenti di puro terrore: gruppi di persone escono dall’edificio lentamente, con le mani in alto, sotto lo sguardo vigile delle forze dell’ordine. Un impiegato di Blackstone, il cui ufficio si trova appena un piano sotto il luogo della sparatoria, ha raccontato di aver sentito un forte rumore provenire dall’alto. “All’inizio non ci abbiamo dato peso,” ha dichiarato, “ma poi è arrivata una mail che ci informava della presenza di un uomo armato nell’edificio”.

La polizia ha anche rintracciato un veicolo collegato al sospetto, ma resta da chiarire come sia riuscito a trasportare un’arma lunga da Las Vegas fino a New York, considerando le restrizioni dei mezzi pubblici e dei voli aerei.

Intanto la città torna lentamente alla normalità, ma resta alta la tensione e molte sono le domande ancora senza risposta













