Incendio e aggressione nel carcere di Poggioreale: feriti sette agenti penitenziari

Tensione alle stelle nella serata di ieri all’interno della casa circondariale di Poggioreale, dove un detenuto affetto da gravi disturbi psichiatrici ha provocato un incendio all’interno della propria cella, generando momenti di panico tra il personale e gli altri reclusi.

Secondo quanto reso noto dalla Confederazione Sindacale Penitenziaria (Con.Si.Pe.), l’uomo avrebbe dato fuoco a una busta dei rifiuti e ad alcuni oggetti presenti nella cella, rendendo necessario l’intervento immediato degli agenti della polizia penitenziaria.

Le fiamme sono state rapidamente domate, ma durante le operazioni di contenimento e messa in sicurezza, il detenuto ha aggredito il personale in servizio, causando il ferimento di sette agenti, che hanno successivamente ricevuto cure mediche. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma la vicenda riaccende l’attenzione sulle difficoltà operative all’interno degli istituti penitenziari.

A denunciare la gravità della situazione sono stati il vicepresidente del sindacato Luigi Castaldo e il dirigente nazionale Gennaro Santoriello, che hanno puntato il dito contro l’assenza di strumenti adeguati nella gestione dei detenuti con patologie psichiatriche. “Questi episodi – spiegano – dimostrano come la presenza di soggetti affetti da disturbi mentali rappresenti una delle emergenze più critiche per il sistema carcerario, mettendo a rischio la sicurezza e la salute psicofisica del personale”.

I rappresentanti sindacali chiedono interventi concreti e non più rinviabili: “Occorre un piano strutturale che preveda la creazione di reparti appositi, risorse specifiche e operatori adeguatamente formati. Le carceri non possono più continuare a farsi carico in solitudine di problematiche sanitarie così complesse, che necessitano di una presa in carico da parte del sistema sanitario”.













