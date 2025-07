Campania, Forza Italia accelera: pressing sul candidato civico

Condividi

Aria di elezioni a Posillipo, dove l’eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, ha radunato i vertici del partito per un convegno incentrato su sanità e coesione europea. Ma al di là del titolo ufficiale, l’incontro si è trasformato in un banco di prova politico per le prossime regionali in Campania.

Con lui, anche l’europarlamentare Giusy Princi, il senatore Francesco Silvestro, il vicepresidente regionale azzurro Gianfranco Librandi e il presidente dei cardiologi italiani Pasquale Perrone Filardi.

Il candidato c’è, ma resta “coperto”

Il centrodestra sembra aver già trovato un’intesa sul nome per la corsa a Palazzo Santa Lucia, ma l’identità del candidato resta segreta. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare solo dopo il vertice nazionale tra i leader della coalizione, previsto al rientro della premier Meloni dall’Etiopia. Prima, però, c’è da risolvere il nodo Veneto.

Il leader di Forza Italia Antonio Tajani frena sull’urgenza e rilancia sulla solidità dell’alleanza: «Meglio scegliere bene che in fretta. Il centrodestra è compatto, le divisioni sono altrove».

Obiettivo: 20% e riconquista del Sud

Martusciello insiste sul profilo civico, condiviso da tutti i leader nazionali: «Niente bandierine. Il candidato dovrà avere il Sud nel cuore e pensare solo alla Campania». I nomi ancora sul tavolo sono il commissario della Zes unica Giosi Romano e il rettore della Federico II Matteo Lorito. Si sfila invece l’industriale Jannotti Pecci.

Intanto Librandi punta in alto: «Il nostro obiettivo è il 20% in Campania. Parleremo con chi è rimasto indietro: famiglie, caregiver, disoccupati. Serve una politica fatta da gente seria, che lavora, che paga le tasse».

Bandecchi rompe gli schemi

A sorpresa, irrompe nella partita anche Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare, che annuncia una candidatura autonoma alla presidenza della Campania con una sua lista: “Dimensione Bandecchi”.













