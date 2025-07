Ricercato per tentato omicidio e droga, catturato a Afragola. L’uomo era evaso dai domiciliari dopo un’udienza in Tribunale

L’uomo, un 43enne di cui non è stato reso noto il nome, è stato individuato e catturato dalla Polizia ad Afragola, vicino a Napoli.

Il ricercato era stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope, oltre che per un tentato omicidio aggravato commesso il 5 agosto del 2020 a Roma, nel quartiere di San Basilio.

Dopo aver partecipato ad un’udienza nella Capitale, il 25 maggio scorso, non è rientrato a Baronissi (Salerno) dove era ai domiciliari.

Misura che il 29 maggio il Tribunale di Roma ha aggravato con la custodia cautelare in carcere.

Il tentato omicidio commesso dall’uomo nei confronti di un cittadino Macedone 45enne destò all’epoca un forte allarme sociale: la vittima venne centrata alla testa e all’addome con una pistola calibro 7.65, per motivi legati a crediti non riscossi e si salvò per miracolo.

Le indagini della Sezione catturandi della Squadra Mobile di Napoli hanno consentito di individuare il ricercato a Roma, da dove ieri avrebbe dovuto raggiungere Napoli