Domenico Brescia. I dieci anni di De Gregorio e l’interruzione del servizio della Ferrovia Cumana. Azzerare vertici Eav

Condividi

Visite: 48

34 Visite

Assurdo che Umberto De Gregorio festeggi, in un’intervista a Repubblica, i dieci anni alla guida di EAV. Orgoglioso che, sotto la sua gestione, il bilancio di EAV abbia chiuso sempre in utile, ha sostenuto che «ripartire da zero è estremamente pericoloso» e si è candidato a «portare avanti i progetti in corso».

Che coraggio! Chi usa tutti i giorni Cumana e Circumflegrea -per non parlare della Circumvesuviana- ha invece ben poco da festeggiare. Vorrebbe azzerare la sua disastrosa gestione. Per questo ne chiediamo la rapida rimozione.

La Cumana, ad esempio, è spezzata in due. Dopo pochi mesi dall’inaugurazione, la galleria di Monte Olibano -solo 500 metri, costata 10 milioni di euro- è inutilizzabile per gravi lesioni strutturali. A renderla inagibile è bastata una scossa di magnitudo 4.0 con una accelerazione massima decisamente inferiore rispetto alle precedenti. Un evento assolutamente naturale in terra flegrea. Che andava messo in conto prima di progettare una opera così importante. Perché due sono le possibilità: o l’opera è stata progettata male, non tenendo conto del bradisismo, oppure i lavori sono stati eseguiti molto male. In entrambi i casi, le responsabilità dell’EAV sono enormi.

Ed è così che da Torregaveta adesso parte un solo treno all’ora. Prendendo due treni e un pullman, occorrono almeno un’ora e mezza per arrivare a Napoli. Le navette che coprono il tratto Arco Felice-Bagnoli sono assolutamente insufficienti, bloccate nel traffico, cariche come carri bestiame.

Ecco uno dei tanti esempi della scellerata gestione targata De Gregorio. Dieci anni di inefficienze, disservizi, sprechi. Che approfondiremo tutti, uno per uno. Diciamo basta ad un servizio tornato indietro di cinquant’anni. Basta a De Gregorio e ai vertici EAV. È ora che anche I sindaci di Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di Procida facciano sentire la loro voce in difesa dei cittadini. Dieci anni sono davvero troppi!



Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews