Marano. De Stefano: “Escalation criminale. Voglio più sicurezza per la mia città. Scriverò alla Prefettura per chiedere un incontro urgente”

“Questa sera Marano è stata teatro dell’ennesima escalation di violenza. Prima una rapina a mano armata ai danni della storica gioielleria Pezzuto su Corso Europa, poi, a distanza di appena mezz’ora, una signora scippata della propria collanina nel pieno centro cittadino. Due episodi gravi, ravvicinati, che confermano come il tema della sicurezza sia ormai una vera emergenza sul nostro territorio.

Come consigliere comunale, sento il dovere di intervenire con determinazione. Non possiamo più assistere passivamente a questa deriva. I cittadini devono tornare a sentirsi protetti e sicuri nelle strade della loro città. Marano merita di più.

Per questo motivo ho deciso di inviare una formale richiesta di incontro urgente alla Prefettura di Napoli. Ritengo indispensabile discutere misure immediate e concrete per garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine, più controlli, più pattugliamenti, soprattutto nelle aree più sensibili e nei momenti di maggiore rischio.

Ma non basta. Al netto di tutto, resta evidente una delle più gravi carenze strutturali del nostro territorio: la quasi totale assenza di un sistema efficace di videosorveglianza comunale. È impensabile, nel 2025, non disporre di telecamere funzionanti e distribuite in maniera capillare. Chiederò anche che il Comune si attivi con urgenza per potenziare e completare l’impianto di sorveglianza, oggi insufficiente e inadeguato.

Marano non può e non deve essere lasciata sola. Io sono e sarò sempre al fianco dei cittadini, pronto a battermi per una città più sicura, più controllata, più vivibile.”

Consigliere comunale

Salvatore De Stefano













