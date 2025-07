Tragedia a Napoli, ecco chi erano Ciro Pierro, Vincenzo Del Grosso e Luigi Romano: dolore a Calvizzano e Arzano. Il cordoglio del sindaco Pirozzi

Condividi

Il crollo avvenuto in via Domenico Fontana a Napoli ha provocato un profondo dolore in diverse comunità dell’area metropolitana, in particolare a Calvizzano e Arzano. Tra le vittime ci sono infatti Ciro Pierro, residente a Calvizzano, e Vincenzo Del Grosso e Luigi Romano (in foto), quest’ultimo originario di Arzano.

Ciro Pierro, 64 anni, operaio e da 40 anni sposato con Patrizia, casalinga, lascia due figli: Rosa, 34 anni, che vive a Pesaro, e Giovanni, 30 anni, residente a Roma. La famiglia Pierro è molto conosciuta e stimata nel comune di Calvizzano.

Luigi Romano, di Arzano, era sposato e senza figli. Entrambi, lui e Vincenzo Del Grosso, erano persone rispettate nelle loro comunità.

Il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, ha espresso il suo cordoglio: “Una tragedia che colpisce profondamente il nostro comune. Morire in questo modo è assurdo. Siamo vicini alle famiglie in questo momento di immenso dolore. Il Comune è pronto a offrire ogni possibile assistenza alla famiglia Pierro”.

Il primo cittadino ha esteso il suo pensiero anche alle famiglie di Del Grosso e Romano: “Esprimo il mio cordoglio a tutte le famiglie colpite da questa tragedia. Un evento così grave ci impone una seria riflessione sull’urgenza di rafforzare i controlli per prevenire simili tragedie”.

L’intera comunità è scossa e si stringe attorno ai familiari delle vittime, chiedendo verità, giustizia e responsabilità per quanto accaduto.













