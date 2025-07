Solo la terza media, ma si fingeva estetista: smascherata di nuovo la donna segnalata da Striscia la Notizia

Condividi

Visite: 59

10 Visite

Si spacciava per esperta di chirurgia estetica, ma aveva solo la terza media e nessuna qualifica sanitaria. Eppure, riusciva ad attirare clienti con slogan accattivanti e promozioni pubblicate sui social, dove contava migliaia di follower. La protagonista è una donna di 35 anni, residente a Villaricca, già nota alle cronache: nel 2018 era stata segnalata da un servizio di Striscia la Notizia, realizzato dall’inviato Luca Abete.

Nonostante quella denuncia pubblica, la donna aveva continuato la sua attività abusiva all’interno di un appartamento in via Palermo, trasformato in uno studio estetico clandestino. Online promuoveva trattamenti estetici con frasi come “Labbra, zigomi e tutto quello che serve per essere più belli” oppure “Dove sognare si può”, proponendo interventi a prezzi stracciati.

Grazie a un’attività di web patrolling, i Carabinieri di Villaricca e il personale dell’ASL Napoli 2 Nord hanno fatto irruzione nell’appartamento, trovando lettini, siringhe, fiale di acido ialuronico, botox e persino macchinari per la rimozione dei tatuaggi. Tutto senza alcuna autorizzazione sanitaria.

La 35enne è stata denunciata per esercizio abusivo della professione sanitaria, oltre che per violazioni delle norme sanitarie e ambientali. A suo carico anche una sanzione amministrativa da 10mila euro. Le indagini proseguono per verificare l’identità dei clienti e l’effettiva pericolosità dei trattamenti eseguiti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews