Arzano in lutto per la morte dell’operaio Luigi Romano. Il cordoglio della sindaca Aruta: «Ogni vita spezzata sul lavoro è una sconfitta per tutti»

«Oggi la nostra comunità è colpita da un dolore profondo. La notizia della tragica morte di Luigi Romano, nostro concittadino, vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Napoli, ci lascia attoniti e addolorati. Alla sua famiglia, ai suoi cari, esprimo – a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città – il più sentito cordoglio e la vicinanza più sincera».

Così la Sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, ha voluto ricordare Luigi Romano, l’operaio di 67 anni che ha perso la vita insieme ad altri due colleghi precipitando da un cestello elevatore durante un intervento di manutenzione in un edificio del quartiere Arenella.

«La morte di Luigi, come quella di tante altre vittime del lavoro, non può essere archiviata in fretta o liquidata con poche righe di cronaca. Ogni vita spezzata sul lavoro è una sconfitta per tutti. È il segno di un sistema che ancora non riesce a garantire sicurezza e dignità a chi lavora», ha aggiunto la sindaca.

«Non possiamo rassegnarci. È urgente e necessario rafforzare la cultura della prevenzione, aumentare i controlli, investire in formazione e responsabilità. Il lavoro deve essere sempre sinonimo di vita, mai di morte».













