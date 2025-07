Tragedia sul lavoro. Il dolore di familiari e amici di Pierro a Calvizzano. “Un brav’uomo, alle sei di ogni mattina andava al lavoro”

Condividi

“Un brav’uomo, una persona che si svegliava ogni giorno alle sei per andare al lavoro. Siamo sconvolti”, così i vicini di Ciro Pierro, una delle vittime dell’incidente sul lavoro in via Domenico Fontana. L’uomo risiedeva in via Da Vinci, al confine con Villaricca e Calvizzano.

Il crollo avvenuto in via Domenico Fontana a Napoli ha provocato un profondo dolore in diverse comunità dell’area metropolitana, in particolare a Calvizzano e Arzano. Tra le vittime ci sono infatti Ciro Pierro, residente a Calvizzano, e Vincenzo Del Grosso e Luigi Romano (in foto), quest’ultimo originario di Arzano.

Ciro Pierro, 64 anni, operaio e da 40 anni sposato con Patrizia, casalinga, lascia due figli: Rosa, 34 anni, che vive a Pesaro, e Giovanni, 30 anni, residente a Roma. La famiglia Pierro è molto conosciuta e stimata nel comune di Calvizzano.













