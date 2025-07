UNIVERSIADI, SCOTTO DI CARLO: TERZA MEDAGLIA DI BRONZO CENTRATA NELLA STAFFETTA 4X100 MISTA

Condividi

Sale per la terza volta sul podio Viola Scotto di Carlo alle Universiadi estive in programma in questi giorni a Berlino. La nuotatrice di Bacoli con la nazionale italiana la centra nella staffetta mista della 4×100 chiudendo il proprio parziale in 57”54. L’Italia arriva terza alle spalle di Usa e Polonia, al termine di una gara molto equilibrata. Per l’atleta flegrea il terzo bronzo arriva dopo quelli conquistati nei 50 farfalla e nella staffetta della 4×100 stile libero femminile. Per la Scotto di Carlo sono ora 7 le medaglie vinte alle Universiadi tra la partecipazione ai Mondiali Universitari a Chengdu in Cina e quelli di quest’anno a Berlino in Germania. “Sono tre podi molto importanti per il mio percorso – ha dichiarato la Scotto di Carlo -. E’ sempre un onore rappresentare la Nazionale Italiana in manifestazioni internazionali come le Universiadi”.

Intanto, sempre nel pomeriggio la Scotto di Carlo ha sfiorato il podio arrivando quarta nella finale dei 50 stile libero chiudendo con il tempo di 24”84. Ma per la nuotatrice di Bacoli sia ieri in semifinale che oggi in finale ha centrato ben due personali. Due tempi per la 22enne atleta flegrea che le consentono di entrare nella top-five della nuotatrici italiane più veloci di sempre nella specialità dei 50 stile libero. “La partecipazione della nostra Viola Scotto di Carlo alle Universiadi è stata davvero superlativa e in crescendo giorno dopo giorno – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto -. Abbattere due personali in due giorni e per lo più in semifinale e finale è segno di grande crescita e ottima tenuta fisica e tecnica. Le tre medaglie di bronzo sono il frutto del lavoro che svolge quotidianamente nella piscina del Pala Trincone di Monterusciello insieme all’allenatore Fabrizio Fusco e al nostro staff tecnico”.

