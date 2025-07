Gara rifiuti a Marano, spunta la ISVEC: un solo offerente e diverse ombre giudiziarie

Condividi

Visite: 49

11 Visite

E’ ancora in corso di espletamento presso la Cuc Nolana la gara per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani nel comune di Marano. Proprio ieri sono state aperte le buste contenenti le offerte ed è emerso che un solo partecipante si è presentato. Si tratta del raggruppamento temporaneo di impresa costituito dalla soc. IS.VE.C (Isola Verde Ecologia srl) e della Ecologia e Servizi Italia S.r.l. Tutt’ora sono in corso, da parte della commissione, le verifiche in merito alle dichiarazioni rese dalla IS.VE.C. S.R.L.

Al momento l’offerta dell’RTI risulta ammessa con riserva.

Sulla IS.VE.C però pendono numerose notizie di cronaca poco edificanti, poiché – da quanto si apprende da fonti aperte – sarebbe stata indagata e sanzionata per violazioni relative al servizio di raccolta rifiuti a Caserta. La società ha ricevuto multe e penali per un totale di 290mila euro, oltre ad essere stata denunciata per violazione delle norme. L’indagine ha riguardato anche la gestione del servizio rifiuti a Castel Volturno, dove ISVEC era il gestore durante l’amministrazione Petrella.

Di recente nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha nel mirino i sistemi di corruzione sviluppatisi ed evolutisi tra i comuni del casertano e del napoletano e, in particolare in quelli di Teverola, San Tammaro e Camposano, è emerso – secondo la pubblica accusa – uno scambio di tangenti e assunzioni per assicurarsi l’affidamento di lavori pubblici nel settore dell’ecologia. Una bomba giudiziaria piombata proprio sui vertici di ISVEC, uno dei quali è accusato di aver assicurato l’assunzione della sorella del dirigente responsabile dell’area tecnica a Teverola, del settore dei lavori pubblici a San Tammaro e di quello dell’Ecologia a Camposano. Staremo a vedere di cosa ne sarà degli sviluppi giudiziari.

Intanto, secondo alcuni addetti ai lavori, non sarebbe proprio il massimo per un Comune finito nel mirino della Prefettura e del Ministero dell’Interno, ancora a rischio scioglimento per infiltrazioni mafiose.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews