Milano, non è nuova Tangentopoli: è peggio. Tiziana Parenti: “Oggi non c’è politica, solo cinismo e interessi personali”

Tiziana Parenti, ex sostituto procuratore simbolo di Mani Pulite, oggi avvocato ed ex parlamentare, interviene con toni duri sul cosiddetto “caso Milano” e ne prende nettamente le distanze da Tangentopoli: “Non è una nuova Tangentopoli, è tutta un’altra storia. E in peggio. Il mondo è cambiato radicalmente: allora si faceva politica, oggi non più”.

Per Parenti, la differenza principale sta proprio nell’assenza di un progetto collettivo: “All’epoca si trattava di finanziamento illecito ai partiti. Con tutti i limiti, l’obiettivo era politico. Oggi assistiamo a carriere personali costruite con ogni mezzo, senza alcuna visione. I protagonisti non sono più i partiti, ma individui che si garantiscono il futuro grazie agli amici giusti”.

Anche sul piano delle inchieste, Parenti sottolinea una distanza: “Oggi si indaga seriamente, non si costruiscono teoremi su catene di dichiarazioni. Ma la contingenza storica è completamente diversa: prima c’era uno scontro tra poteri, oggi la politica è evaporata”.

Durissima anche sulla classe dirigente attuale: “La casta si è consacrata a sé stessa. Quella della Prima Repubblica, per quanto criticabile, ha costruito il welfare. Oggi la legge si fa e si disfa per interessi personali. È un potere chiuso, autoreferenziale, che cancella ogni forma di socialità”.

Infine, l’affondo su Milano: “È diventata invivibile. Chi non fa parte della cerchia non può neppure comprarsi casa. Il cittadino non esiste più, non ha diritti. Prima, anche chi partiva dal nulla poteva costruire qualcosa. Ora no: non c’è più spazio per il merito, solo per chi è già dentro il sistema. È un cinismo mai visto prima”.