BAGNOLI, IMPRENDITORI TAGLIEGGIATI: TRE ARRESTI

Per delega del Procuratore della Repubblica si comunica che i Carabinieri della Compagnia Napoli Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone rispettivamente di 48, 43 e 45 anni.

I tre indagati sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo del reato di estorsione in danno di imprenditori con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone ed avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis 1 c.p..

Le indagini dei Carabinieri coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei tre indagati – due uomini e una donna – che avrebbero posto in essere diverse minacce estorsive in danno del titolare di attività commerciale di un noto marchio di abbigliamento e in danno del proprietario di un bar pasticceria, attività operanti nel quartiere cittadino di Soccavo.

Le richieste estorsive sarebbero state effettuate con l’aggravante di appartenere ad un “sistema” criminale organizzato attivo in quella zona.

Le vittime avrebbero dovuto elargire denaro o regali per i detenuti e per i clan di camorra.

Il provvedimento cautelare eseguito si fonda sulle attività investigative sviluppate anche grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e delle attività commerciali.

Si rammenta che il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.













