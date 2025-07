Bimbo di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico: è gravissimo

Condividi

Visite: 133

27 Visite

Un bimbo di sette anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo aver rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli. Il piccolo era con i genitori quando, per cause da accertare, è finito in piscina, nella parte in cui l’acqua è alta.

Sarebbe stato il padre ad accorgersi che il figlio galleggiava privo di sensi. Sono interventi gli agenti del locale commissariato di Polizia. Il bimbo è ricoverato a Gallipoli, dove i medici stanno tentando di salvargli la vita.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews